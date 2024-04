Pannelli solari, ecobonus 65% per sostituire quelli vecchi

La domanda Ho necessità di sostituire i pannelli solari termici installati sulla mia abitazione nel 2005, poichè perdono liquido e non sono più funzionanti. Essendo la spesa molto onerosa, volevo capire se posso fruire di qualche bonus o agevolazione fiscale, anche da portare in detrazione in dichiarazione dei redditi.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 15 aprile 2024

Per la sostituzione dei pannelli solari termici, utili alla produzione di acqua calda e riscaldamento, è prevista la detrazione del 65 per cento, per un importo di detrazione massima di 60mila euro, da recuperare in 10 quote annuali costanti in sede di dichiarazione dei redditi (ecobonus ordinario, ex articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il...