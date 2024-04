Per i condomìni di soli box 50% se c’è la pertinenzialità

La domanda In un edificio condominiale nel quale non è rispettato il principio della prevalenza residenziale, perché è composto di soli box, si può fruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex articolo 16 bis del Tuir (Dpr 917/1986), indipendentemente dal fatto che ciascuna unità risponda o meno al requisito del vincolo pertinenziale con l’unità principale, posta in un differente condominio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 aprile 2024

In assenza di un orientamento specifico da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che la detrazione del 50% competa solo per le spese relative ai box pertinenziali ad abitazioni possedute da persone fisiche. In merito al 110 per cento, l’agenzia delle Entrate (con le circolari 24/E/2020 e 30/E/2020) ha precisato che, anche tenuto conto di quanto previsto dall...