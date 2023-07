Per i costi condominiali risponde il proprietario di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda La domanda

Sono proprietario in un condominio di un appartamento che ho concesso in locazione con contratto 4+4, scaduto nello scorso mese di marzo ma ancora occupato dal locatore. Nel condominio è consuetudine che l’inquilino paghi le spese condominiali direttamente sul conto del condominio. In vista della scadenza della fideiussione rilasciatami a suo tempo dall’inquilino, ho chiesto svariate volte all’amministratore di conoscere eventuali spese condominiali arretrate del mio inquilino, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Chiedo se tali spese condominiali arretrate sarebbero a mio carico, in quanto proprietario dell’appartamento, o se c’è una responsabilità dell’amministratore che non mi ha messo nelle condizioni di fare richiesta di escussione della fideiussione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 giugno

Si ritiene che le spese condominiali siano sempre a carico del condomino-locatore, non intercorrendo un rapporto fra condominio e inquilino neppure quando, come nel caso di specie, sia invalsa la prassi per cui il conduttore versa direttamente le spese condominiali sul conto del condominio. Sicuramente il condomino-locatore può agire nei confronti del suo inquilino per gli oneri condominiali non pagati, ma rimane lui responsabile verso il condominio...