Per il negozio della Snc, ai soci il bonus sulle parti comuni

La domanda Una Snc è proprietaria di un negozio, ubicato in un condominio a prevalente destinazione residenziale. Il condominio sostiene spese di manutenzione su parti comuni, che fruiscono della detrazione. Si chiede se i soci della Snc potranno fruire del bonus sulla quota parte delle spese agevolabili.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° luglio 2024

La risposta è positiva. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti, «qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni...