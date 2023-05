Per rifare il tetto in zona sismica, indispensabile l'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale di Ivan Meo e Roberto Rizzo

L'integrale rifacimento del solaio e del tetto di un immobile ubicato in zona sismica, in assenza di specifica e congrua motivazione fornita dall'interessato attestante l'operatività dell'esimente introdotta in sede di conversione del Decreto sisma del 2019, per semplificare le procedure di ricostruzione nei luoghi colpiti da terremoti (dal 2016 in poi), non può in alcun caso avvenire senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'ente preposto, essendo del tutto irrilevante...