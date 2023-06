Per il superbonus è possibile la cessione di singole rate

La domanda

Un’impresa ha lavorato in subappalto per conto di un appaltatore. Quest’ultimo ha concesso lo sconto in fattura al committente (persona fisica) relativo a uno stato avanzamento lavori (Sal) del 30% di un bonus 110% per risparmio energetico nel corso del 2021. L’appaltatore intende cedere, a parziale copertura dei debiti verso l’impresa subappaltatrice, la quota di detrazione del 2023 del bonus 110% derivante dallo sconto in fattura. Chiedo conferma del fatto che il fornitore può cedere, al subappaltatore, solo la quota del 2023 di tale bonus, e che il subappaltatore, una volta accettato tale credito in piattaforma, può solo procedere con la compensazione di tale credito in F24 con i tributi dovuti. Inoltre, quest’ultimo può procedere nella maniera indicata solo entro il 31 dicembre 2023, dato che, dopo tale data, il credito eventualmente non compensato verrebbe perso?