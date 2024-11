Predisposizione dell’Ape anche per le locazioni brevi

La domanda Il proprietario di più appartamenti li concede in affitto con contratti inferiori a 30 giorni (locazioni brevi) per un periodo complessivo inferiore a quattro mesi, solo nella stagione estiva. Questo soggetto deve dotarsi della certificazione Ape (attestato di prestazione energetica) per ogni singolo immobile?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 ottobre 2024

In termini generali, anche per le locazioni brevi (ex articolo 4 del Dl 50/2017), siano esse soggette a registrazione o meno, è necessaria la predisposizione dell’Ape. L’articolo 6, commi 2 e 3, del Dlgs 192/2005 prevede infatti che, nel caso di nuova locazione di edifici o di unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne siano già dotati, il proprietario è ...