Quali detrazioni per i lavori «antibarriere» nel bagno

La domanda

S’intende eseguire, in un appartamento, un intervento trainato (con superbonus al 70 per cento), finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardante, in particolare, il bagno, con sostituzione delle porte e rifacimento dei servizi igienici. Si chiede se tali interventi siano ancora agevolabili o se invece soffrano delle stesse limitazioni previste per la detrazione ex articolo 119-ter del Dl 34/2020 (e, quindi, siano agevolabili esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici).