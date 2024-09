Quando le immissioni entro i limiti di legge sono illegittime

Il tema (e i problemi) delle immissioni sono caratteristici della società attuale. Con l'ordinanza 9 luglio 2024, n. 18676, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire l'importante principio secondo cui anche le immissioni che rientrano nei limiti previsti dalle norme regolamentari vigenti possono essere considerate intollerabili a seconda delle situazioni specifiche e che, in tal caso, ricadono fra quelle illegittime.

La nuova decisione della Cassazione

Le problematiche delle immissioni continuano ad essere oggetto delle decisioni giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, che ne esaminano i vari aspetti e che di solito vengono classificate sulla base dei casi specifici presi in considerazione. In materia di immissioni esiste però una regola di carattere generale che per la sua rilevanza trascende i casi pratici, ma che – nonostante la normativa di settore non abbia subito modifiche oppure integrazioni legislative nel periodo più recente...