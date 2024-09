Regole più semplici per il recupero dei sottotetti

Deroghe alle distanze tra edifici ed altezze più basse per facilitare il recupero dei sottotetti ad uso abitativo. Sono fatte salve le norme più favorevoli a livello regionale.

Tra le novità introdotte dal D.L. 29/2024, convertito con modificazioni dalla legge 105 del 24 luglio 2024, vi sono anche le modifiche al Testo Unico edilizia per facilitare il recupero abitativo dei sottotetti.

La misura s'inserisce nel più ampio intervento che punta a rendere abitativi gli spazi non utilizzati, per aumentare l'offerta di alloggi limitando il consumo di suolo. I sottotetti rientrano certamente in tale tipologia di spazi recuperabili per usi abitativi. Si tratta, di solito, di ambienti...