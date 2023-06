Rendiconto e software gestionali. Le anomalie da evitare. 4/Lo stato di ripartizione di Francesco Schena

Seppur non obbligatoria, la sua elaborazione e presentazione si ritiene doverosa per consentire al fascicolo di rendicontazione di risultare intellegibile, chiaro e trasparente

Continua l'analisi delle criticità presentate da alcuni software gestionali in tema di contabilità e fiscalità condominiale che rischiano di far finire in tribunale il rendiconto dell'amministratore. Con questo articolo, ci occupiamo dello “stato di ripartizione” e di quello che i software dovrebbero garantire. Lo stato di ripartizione non è un documento annoverato dal nuovo articolo 1130-bis del codice civile.

Nella stesura si deve seguire lo stesso criterio del conto economico

Tuttavia, si ritiene che la sua elaborazione e presentazione sia doverosa al fine di consentire...