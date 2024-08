Revisione tabelle a carico di chi altera la situazione

La domanda In un condominio i sottotetti sono collegati, con scale interne, agli appartamenti dell’ultimo piano e sono dotati di stanze e di servizi igienici. Poiché essi sono utilizzati come abitazione, alcuni condòmini ritengono opportuno variare i coefficienti di destinazione d’uso e, quindi, i valori millesimali. Si chiede se il costo della variazione delle tabelle millesimali dev’essere imputato a tutti i condòmini, o solamente a quelli che sono proprietari dei sottotetti.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 agosto 2024

La fattispecie sottoposta dal lettore è quella della revisione della tabella millesimale che ricorre quando cambiano le condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di modifiche apportate a uno o più appartamenti, così da incrementarne la superficie abitabile, vuoi per la realizzazione di una sopraelevazione e vuoi, appunto, per l’incorporazione di una porzione...