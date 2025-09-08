Rinuncia abdicativa alla proprietà ed effetti sulla contabilità condominiale
Il rinunciante resta obbligato in via esclusiva – e non solidalmente – per i contributi maturati fino a quando la rinuncia non risulti trascritta nei pubblici registri
La sentenza della Cassazione, Sezioni unite, numero 23093/2025 dell’11 agosto 2025, circa la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare a favore dello Stato, impone una riflessione anche in materia di contabilità e obbligazioni condominiali.
Sebbene il caso di specie sia riferito alla rinuncia a dei fondi immobiliari e non a delle unità immobiliari in edificio, le determinazioni a cui giungono le Sezioni unite offrono una opportunità di analisi, sebbene per analogia, del caso in cui si dovesse...
