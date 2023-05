«Scarti edilizi»: è lecito il trasporto in ascensore di Matteo Rezzonico









La domanda La domanda

Dovendo effettuare lavori di ristrutturazione in un appartamento appena acquistato, l’amministrazione del condominio non autorizza l’utilizzo dell’ascensore per la gestione del materiale di scarto, citando l’articolo 1102 del Codice civile. Ferma restando la nostra intenzione di utilizzare tutte le cautele del caso e di limitarci all’uso strettamente necessario dell’ascensore, chiedo il parere dell’esperto circa tale divieto.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 maggio

In assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), si ritiene che il condomino possa utilizzare l'ascensore anche per l'esecuzione di opere riguardanti la ristrutturazione di proprietà esclusive. Sul tema specifico, si è espressa la Cassazione, con la sentenza 6 aprile 1982, n. 2117, secondo cui in condominio trova applicazione il principio ex articolo 1102 del Codice civile, «che consente...