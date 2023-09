Se l'amministratore modifica la polizza senza autorizzazione di Pierantonio Lisi









La domanda La domandaSi chiede se l'amministratore condominiale può apportare autonomamente variazioni agli importi dell'ammontare delle garanzie incluse nella polizza globale fabbricati, senza il preventivo consenso assembleare e senza neppure riferire alcunché in assemblea.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 11 settembre

L’amministratore, per pacifica giurisprudenza, non ha il potere di stipulare una polizza globale fabbricati, ovvero una polizza assicurativa per la responsabilità civile del condominio e dei condòmini, se non è espressamente autorizzato dall’assemblea. Conseguentemente, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione assembleare anche per la modifica delle condizioni della polizza stessa. Si precisa, tuttavia, che la giurisprudenza tende a riconoscere che l’approvazione del rendiconto possa valere quale ratifica dell’operato dell’amministratore anche in questa materia (Cassazione, sezione III, 6 luglio 2010, n. 15872).