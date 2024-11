Se il condomino non comunica il cambio di residenza, valida la convocazione inviata al vecchio indirizzo

È noto che l’assemblea condominiale non possa deliberare se tutti i condòmini non sono stati regolarmente convocati alla riunione. Come disposto dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, l’omessa, la tardiva o l’incompleta convocazione degli aventi diritto all’assemblea condominiale rende la delibera annullabile. Il vizio deve essere fatto valere entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal secondo comma dell’articolo 1137 del Codice civile, decorrente per gli...

