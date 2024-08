La domanda

La domanda In un condominio di cinque piani - di cui quattro fuori terra e uno interrato, dove si trovano tutti i box - la corsa dell’ascensore parte dal piano terra e termina all’ultimo piano fuori terra, escludendo il piano interrato. L’assemblea condominiale ha deliberato che, in seguito a lavori di riqualificazione, si possa allungare la corsa dell’ascensore al piano interrato, prospettando, inoltre, che il costo di tale opera venga suddiviso per i millesimi di tutto il condominio (box inclusi). Attualmente, l’accesso (a piedi) al piano interrato dei box avviene tramite una rampa di scale esterna, indipendente dall’ingresso all’edificio. Nel regolamento condominiale, redatto all’origine nella metà degli anni 70, non risulta menzionata la possibilità di un futuro collegamento con il piano interrato dei box. I condòmini proprietari dei soli box, e non residenti nel condominio, che non hanno in concreto alcun beneficio da tale opera, possono essere esentati dalla suddivisione delle spese, così come prospettata?