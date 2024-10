Se l’amministratore ritarda nell’attestare le spese

La domanda

L’amministratore, sollecitato verbalmente a provvedere dopo il mancato invio delle certificazioni relative ai lavori condominiali approvati in assemblea ed eseguiti nel 2023, non ha rilasciato ai condòmini la documentazione necessaria per detrarre, pro quota, le spese per tali lavori. Quali sono le sue responsabilità, e che cosa si può fare per ottenere tale documentazione?