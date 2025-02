Se l’esito della lite non viene reso noto dall’amministratore

La domanda Sono un condomino di un edificio il cui amministratore ha omesso di informare l’assemblea sull’esito di una controversia giudiziaria con il costruttore, riguardante problematiche strutturali dello stabile. Ho verificato, tramite il mio legale, che la causa si è definitivamente conclusa, ma non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Vorrei sapere se, in qualità di condomino, posso delegare il mio avvocato a chiedere al Tribunale una copia della sentenza relativa a questa controversia e, in caso di risposta positiva, quali sono le procedure da seguire per fare questa richiesta.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 febbraio 2025

Si ritiene, innanzitutto, che il comportamento dell’amministratore rappresenti una grave irregolarità, in quanto egli era tenuto a informare i condòmini circa l’esito della controversia giudiziaria. Posto ciò, il condomino ha diritto di avere copia della sentenza relativa alla lite dall’amministratore. Se non ne fosse già in possesso, quest’ultimo dovrebbe inoltrare...