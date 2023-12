Se l’infiltrazione dal lastrico richiede un intervento urgente

La domanda

Sono un condomino e amministro il condominio in cui vivo. Nel 2020 l’assemblea aveva deliberato di effettuare un intervento straordinario sul lastrico solare, mai realizzato dal vecchio amministratore (in carica fino a luglio 2023). Nelle scorse settimane, per un’infiltrazione d’acqua piovana dal lastrico solare condominiale in un appartamento sottostante, ho dovuto far effettuare un intervento in urgenza a una ditta edile, per evitare che il danno si aggravasse e che il danneggiato promuovesse un’azione legale risarcitoria. Ho prontamente condiviso con tutti i condòmini un ipotetico preventivo e riparto della spesa, ma, a lavori effettuati, il consuntivo è risultato più alto di circa il 50 per cento, in quanto durante l’intervento si è reso necessario impermeabilizzare tutto il lastrico solare, e non solo la parte che generava l’infiltrazione. Uno dei condòmini contesta la spesa e non vuole pagare. Vorrei sapere se il comportamento da me tenuto è corretto.