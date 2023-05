Se l’inquilino è irreperibile al termine della locazione di Daniele Ciuti









Al termine della locazione, con pagamento anticipato, di un box, il locatario risulta irreperibile. Dato che il proprietario ha motivo di ritenere che nel box siano rimasti alcuni mobili, quale procedura deve seguire per rientrare in possesso della disponibilità del suo box? E come si dovrà comportare se effettivamente nel box dovesse rinvenire mobili e altri oggetti di proprietà dell’inquilino?





L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 aprile

Dal quesito emergono due questioni giuridiche distinte, anche se correlate sotto il profilo fattuale: al termine della locazione, il conduttore non ha riconsegnato al locatore le chiavi di accesso al box e quindi, in sostanza, non ha formalmente rilasciato l'unità immobiliare locata; inoltre, probabilmente all'interno del garage sono contenuti alcuni mobili. Per il rilascio dell'unità immobiliare, il locatore dovrà ottenere un titolo esecutivo...