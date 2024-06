Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Il condominio Europa avrà un nuovo amministratore ma non troppo presto. Nell’attesa, in «Direttiva case green, l’Italia frena» come siano ancora lontane le scelte italiane su come applicare la disposizione. Il quadro della norma europea in «Case Green: nuovi piani nazionali di ristrutturazione e passaporti per l’efficientamento energetico». I conti d’autunno probabilmente confermeranno la fine della casa dei bonus per il 2025 come l’abbiamo conosciuta e l’attività edilizia delle manutenzioni si ridurrà di molto.

Senza soluzione al momento gli esodati del superbonus, che siano proprietari, professioni o imprese. E i molti progetti di rigenerazione urbana non producono nuovi scenari adatti a rivitalizzare il mercato e a dare sostegno alle famiglie che si trovano nella condizione di fare manutenzione alla propria casa.

Arrivano invece le imposte sulle plusvalenze per chi ce l’ha fatta. In «Seconde case e 110%, i lavori condominiali fanno scattare la plusvalenza sulla vendita» come si applica in concreto la tassazione nel caso di vendita di immobili con superbonus e cessione del credito anche solo sulle parti condominiali. In «Corsa agli sconti e regolarizzazioni» gli effetti del maggior valore sulla rendita e quindi anche sull’Imu. Se per le manutenzioni edilizie che verranno è ormai obbligatorio costituire il fondo, è d’impatto la precisazione in «Il fondo extra per lavori se l’appartamento è ceduto»: se si vende, secondo la Cassazione, il fondo versato al condominio non sarà restituito. Informazione utile in «Ristrutturazione della pertinenza di un immobile e bonus mobili: chiarimenti dall’agenzia delle Entrate», anche se si sistema solo il box, il bonus mobili si può fare.

Altrettanto importante per la vita in condominio, delle case senza più portiere, in «L’alloggio del portiere vuoto torna nella disponibilità dei proprietari» il diritto di utilizzo da parte di ciascun condomino dell’appartamento comune se non viene affittato.

Immobiliare e affitti: «Imu, per le occupazioni abusive esonero da dichiarare»; «Due unità, un proprietario: la villetta è condominio»; «Il contratto di affitto è breve o «turistico» se non supera i 30 giorni»; «Bilancio positivo a un anno dalla partenza del nuovo accordo di Milano sui canoni concordati»; «Turismo, gli imprenditori immobiliari: «Nei piccoli borghi in crescita gli affitti brevi perché mancano gli alberghi»; «Affitti brevi, codice identificativo attivo anche in Veneto»; «Se la casa vacanze è gestita da una società mandataria» quale contratto è applicabile. E davvero interessante «Il regime giuridico delle cavità ipogee al disotto delle strade pubbliche» perché quasi mai si cosa c’è sotto la via e chi ne risponde.

Ne il punto della settimana di diritto e pratica condominiale di Antonio Scarpa: condominio consumatore; struttura della nomina dell’amministratore di condominio; accesso agli atti e abusi edilizi ; conflitto di interessi nell’assemblea condominiale; obblighi dell’amministratore condominiale cessato; danno da mancato godimento subito dal proprietario.

Casi di casa: «Anche dell’assemblea che non deliberi alcunché va redatto verbale»; «Il taglio degli alberi del giardino condominiale non può alterare il decoro»; «Legittimo convocare l’assemblea in un teatro e non nel palazzo condominiale»; «Entrambi i coniugi hanno diritto ad essere convocati all’assemblea condominiale»; «Legittimo il decreto ingiuntivo con il verbale che approva il preventivo spese senza lo stato di riparto»; «Manutenzione straordinaria: decisioni in capo all’assemblea»; «Ampliamenti, quando scatta la revisione dei millesimi».

Fucus on: quando la proprietà delle cantine non è chiara è utile sapere che diventa «Usucapibile anche la sola cantina pertinenza dell’appartamento di proprietà altrui». E così «l’attribuzione esclusiva di un bene comune ad un condomino». Privacy di vicinato: si puo fare che «la gestione della videosorveglianza nei condomìni può essere delegata al condòmino»;«La liberatoria dell’amministratore non è prova delle morosità da riscuotere», «La responsabilità del subappaltatore per le opere compiute nel condominio»; infine è tempo d’estate ma «No alla veranda che ostruisce la veduta».

Salva casa: arrivano gli emendamenti e tra gli altri quelli per la «responsabilità professionali da alleggerire»; per «Ance: cambi d’uso da ampliare. Per i Comuni silenzio assenso inattuabile».

Tre buone notizie: «energia: Enea è nel progetto europeo tunES per gli edifici del futuro»; c’è la «guida Anaci e Motus E sulla ricarica delle auto elettriche in condominio» e «i consigli dell’Anamni per un’estate senza problemi».

