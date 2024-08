Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Settembre andiamo, e con esso arrivano importanti novità per il settore immobiliare e condominiale. Il documento precedentemente noto come Nadef si chiama ora Piano fiscale strutturale di medio termine, e entro metà mese potremo avere un’idea più chiara del futuro dei bonus casa, se saranno o meno destinati a diventare “green” per gli edifici più disperdenti.

Resta l’incognita su come le famiglie potranno sostenere le ingenti spese necessarie. In questo contesto, il settore delle ristrutturazioni registra già una frenata significativa, con un calo del 14,8% nei bonifici legati ai bonus casa nel 2024. Il rallentamento è solo all’inizio e riflette le incertezze legate alle modifiche normative e alla riduzione degli incentivi. Per chi ha già avviato i lavori, resta ancora aperta la possibilità di cedere il bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma solo per le prenotazioni effettuate in precedenza.

La contrazione del mercato delle manutenzioni influirà sui prezzi, che si livelleranno ai costi reali, riducendo le speculazioni. Nonostante ciò, le spese rimangono insostenibili per almeno un quarto di chi vive in condominio, a rischio di morosità grave se l’assemblea decide lavori importanti. Il condominio, come ente di gestione, ha notevoli difficoltà ad accedere al credito, con pochissimi istituti disponibili. Senza bonus, una rateazione lunghissima ad interessi contenuti sembra l’unica soluzione per evitare il crollo del mercato delle manutenzioni e prevenire che molte famiglie perdano la casa. La direttiva Case green indica questa possibilità, che potrà essere recepita nelle norme di attuazione italiane.

Per risparmiare, molti edifici adottano lavori su fune. È importante che proprietari committenti e amministratori si tutelino dai rischi di incidenti, affidando la valutazione dei rischi a esperti del settore sin dalla fase di progettazione. Questo approccio potrebbe ridurre significativamente le responsabilità personali degli amministratori. Parallelamente, la privacy diventa sempre più cruciale nella gestione condominiale. Gli amministratori devono implementare misure preventive contro i data breach e saper gestire eventuali fughe di dati sensibili. Sono frequenti i casi di malware tipo CryptoLocker, che criptano i dati rendendoli inaccessibili se non previo pagamento di un riscatto. L’effetto è il blocco totale per molti mesi della possibilità di gestione dell’edificio.

Sul fronte sanitario e ambientale, l’estate sta finendo, ma non le malattie da zanzare, ragni e piccioni. La disinfestazione deve essere approvata dall’assemblea, sottolineando l’importanza del coordinamento tra comportamenti individuali e uso delle parti comuni per una prevenzione efficace. La diffusione di patologie gravissime, tipo la west nile che provoca una encefalite anche letale, dovrebbe motivare all’informazione e adottare le giuste precauzioni.

Una notizia positiva riguarda invece l’illegittimità dei divieti di detenzione di animali domestici, anche se previsti da regolamenti contrattuali, ampliando le libertà dei residenti. Il dibattito sul “Salva casa” si accende, con tensioni tra governo centrale e regioni, in particolare in Sicilia. C’è anche una richiesta urgente per l’adozione del “salva Milano” per regolarizzare alcune diffuse situazioni edilizie senza impatti significativi sul territorio.

Proprietari e amministratori si trovano in un contesto in rapida evoluzione, che richiede aggiornamento costante e attenzione alle nuove normative e prassi. La capacità di adattarsi a questi cambiamenti sarà cruciale per gestire efficacemente le proprietà e i condomìni nel prossimo futuro, rendendo la lettura quotidiana delle notizie di settore sempre più indispensabile.

