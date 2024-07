Sintetica mappatura dei molteplici rischi per chi investe nel mercato immobiliare

L'investimento immobiliare, come qualunque investimento, comporta dei rischi. Vediamo quali sno e gli strumenti per governarli.

L'investimento immobiliare costituisce una valida opportunità per investitori che intendano diversificare il proprio portafoglio in una prospettiva di lungo periodo. Questa caratteristica dell'investimento immobiliare dà ragione del perché non pochi investitori istituzionali quali Fondi Pensione, Istituti Previdenziali, Fondi Sovrani ecc., operino nel mercato immobiliare.

Si tratta di organismi che agiscono con grande cautela, avversi al rischio proprio perché impiegano capitali raccolti sul mercato...