Soffitti mansardati, non muta la suddivisione delle spese

La domanda In un condominio l’unità dell’ultimo piano ha il cosiddetto soffitto mansardato (che segue le inclinazioni del tetto). Tale unità è gravata da un costo proporzionalmente maggiore rispetto alle altre per le spese di manutenzione della copertura condominiale?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 gennaio

Il tetto, in quanto destinato alla copertura dell’intera parte sottostante dell’edificio condominiale, deve considerarsi di proprietà comune di tutti i condòmini, a norma dell’articolo 1117, numero 1, del Codice civile, se il contrario non risulta dal titolo. La spesa per la sua conservazione e manutenzione dev’essere ripartita tra tutti in misura proporzionale al valore...