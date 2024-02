Sottobalconi: chi paga il ripristino dell’intonaco

La domanda

La parte superiore del mio balcone, che coincide con il pavimento del balcone situato al piano soprastante, presenta un distacco dell’intonaco, con la conseguenza che diverse porzioni sono cadute, lasciando a vista le armature metalliche sottostanti al cemento. L’intervento per ripristinare l’intonaco e per la stabilità strutturale del balcone rientra fra le spese condominiali oppure è di mia competenza, come proprietario dell’unità immobiliare interessata dal deterioramento?