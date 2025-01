Sottotetto ad uso deposito: che titolo edilizio occorre?

La trasformazione di un sottotetto in uno spazio praticabile richiede un permesso di costruire se incrementa il carico urbanistico dell'immobile.

Per le loro caratteristiche, i sottotetti, di norma, non sono destinati ad usi abitativi. Costituiscono piuttosto un "volume tecnico" oppure dei "locali di servizio" per collocare impianti quali caldaie, macchine ascensore, ecc. Negli edifici condominiali, l'art. 1117 cod. civ. ricomprende espressamente i sottotetti tra le parti comuni, se non risulta il contrario dal titolo.

Negli ultimi decenni, sempre più di frequente le vecchie soffitte vengono trasformate in vani abitabili oppure in locali da...