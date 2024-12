Spese secondo i millesimi per il portone del garage

La domanda Nel nostro condominio, al piano terra, c’è un locale adibito ad autorimessa, dove ogni condomino è proprietario di un’area non delimitata. Dovendo cambiare la porta tramite cui tutte le automobili accedono a tale locale, vorrei sapere se la spesa va ripartita in parti uguali o in base ai millesimi.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24ore di lunedì 2 dicembre 2024

Dal quesito emerge che l’area destinata a parcheggio è comune a tutti i condòmini, per cui - se diversamente non è pattuito nell’eventuale regolamento, con previsione di un’apposita tabella millesimale dedicata solo a tale area - tutti devono contribuire alle spese per la sua conservazione e manutenzione in ragione della quota millesimale corrispondente a quella attribuita...