Tabelle millesimali, modifica possibile anche senza unanimità

La domanda A seguito di alcune verifiche, è emerso che le tabelle millesimali in uso nel nostro condominio sono state compilate in modo errato. Come bisogna procedere per modificarle?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

Ciascun partecipante al condominio detiene una quota della proprietà immobiliare commisurata all’intero valore dell’edificio, per convenzione stabilito in mille ed espresso in millesimi. Questi valori – i cosiddetti millesimi di proprietà – sono inseriti in una tabella, generalmente allegata al regolamento condominiale. La tabella millesimale è utilizzata dall’assemblea...