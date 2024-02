Tardiva impugnazione delle delibere, tempi e modi per far valere la decadenza dell’azione

Come disposto dall’articolo 1137 del Codice civile, le delibere condominiali sono vincolanti e obbligatorie per tutti i partecipanti al condominio. Il condòmino che intende sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria la legittimità di una delibera deve proporre l’impugnazione entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della delibera per i presenti e gli astenuti e dalla data della sua comunicazione per gli assenti.

Con la sentenza 1362, pubblicata l’8 novembre 2023, il ...