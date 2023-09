Tari, i criteri di applicazione per l'immobile non utilizzato di Pasquale Mirto









La domanda La domandaNel 2022 ho acquistato un immobile in fase di costruzione; a luglio dello stesso anno ho attivato le utenze, a ottobre 2022 l'ho accatastato e ad aprile 2023 vi ho trasferito la residenza. Il Comune, ora, mi addebita la Tari chiedendomi tutto il 2023 e sei mesi del 2022. Poiché pensavo di dover pagare dal trasferimento della residenza, ho chiesto spiegazioni in Comune e mi hanno detto che l'obbligo di pagamento decorre dalla prima attivazione delle utenze. È corretto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 11 settembre

La risposta del Comune non appare circostanziata. Occorre premettere che il presupposto della Tari è il possesso di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Di norma, i regolamenti comunali dispongono alcune presunzioni circa le condizioni sufficienti a considerare i locali come produttivi di rifiuti, come la presenza di mobilio o l'attivazione delle utenze. Tuttavia, considerando che l'abitazione può considerarsi suscettibile di produrre rifiuti quando è utilizzabile come tale, anche se non utilizzata (come le abitazioni a disposizione), si ritiene che la presenza di allacci ai servizi in rete, senza consumi o con consumi ridotti, e l'assenza di mobilio non giustifichi l'assoggettamento a Tari. Se, al contrario, l'immobile con l'allacciamento ai servizi in rete è stato di fatto utilizzato, indipendentemente dal successivo accatastamento e dall'as