Terrazzi aggettanti: i criteri per ripartire la manutenzione

La domanda Un condominio è composto da dieci appartamenti, tutti con terrazzi aggettanti, sui quali si devono effettuare lavori di manutenzione, tra cui il cambio delle ringhiere-parapetto. Durante l’assemblea, convocata per discutere di tali lavori, sono sorti molti dubbi e pareri contrastanti su come dividere le spese dei nuovi parapetti (non in muratura). Sul punto, pertanto, si chiede un parere all’esperto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 30 settembre 2024

Nel caso prospettato, per quanto riguarda le spese relative ai lavori di manutenzione dei terrazzi aggettanti, la ripartizione va effettuata distinguendo fra gli elementi comuni e quelli di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. In particolare, le ringhiere e i parapetti non in muratura dei terrazzi aggettanti sono di proprietà esclusiva dei rispettivi condòmini...