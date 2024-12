Tra decorazioni e luminarie a rischio il decalogo per una casa a prova di incendio

Cosa fare per garantire addobbi sicuri in questi giorni di festa? Dalla stabilità delle decorazioni sospese al rischio incendio, suggerisce l’Unione nazionale consumatori, è bene adottare alcuni accorgimenti per evitare incidenti domestici. Particolare attenzione va fatta alle luci, ecco quindi 10 semplici consigli per l’acquisto delle luminarie.

I consigli pratici

1) Acquistate le luminarie solo in negozi di fiducia e da rivenditori qualificati, mai da venditori abusivi non autorizzati, possibilmente da ditte specializzate...