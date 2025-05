Trasferimento di immobili in fase di regolarizzazione urbanistica: guida operativa per una vendita sicura

Analizziamo la definizione di immobile “in corso di sanatoria” e le corrette modalità per procedere al trasferimento, con un focus specifico sui profili giuridici, urbanistici e notarili.

Nel mercato immobiliare, capita con frequenza crescente di imbattersi in compravendite che coinvolgono immobili con abusi edilizi in attesa di regolarizzazione tramite sanatoria. Si tratta di operazioni giuridicamente complesse, che richiedono l’intervento sinergico di consulenti legali esperti in diritto urbanistico, tecnici abilitati e notai, per garantire la validità dell’atto, la conformità urbanistica e la tutela delle parti. In questo approfondimento tecnico analizziamo la definizione di immobile...