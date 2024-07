Vantaggi esclusi sul cambio delle serrande di un negozio

La domanda Nel 2023, ho ristrutturato un negozio, senza fruire di alcun bonus. Dovrei, ora, sostituire le serrande, ammalorate e insicure. L’immobile - affittato a terzi - si trova in un complesso condominiale, che non ha eseguito ristrutturazioni. Posso fruire del bonus facciate o del bonus sicurezza?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 luglio 2024

La risposta è negativa. Trattandosi di spese per la sostituzione delle serrande di un negozio, a prescindere dal fatto che l’immobile sia o meno concesso in locazione, non si rendono applicabili né il bonus facciate (in vigore solo fino al 2022: articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; articolo 1, comma 39, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al bonus facciate su www.agenziaentrate.it), né il bonus al 50% per prevenire atti illeciti...