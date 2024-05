Case green: l’integrazione della mobilità sostenibile negli edifici

Il concetto di mobilità sostenibile è al centro di intense discussioni politiche ed ambientali, sia a livello nazione che internazionali, con l’obiettivo primario di minimizzare l’impatto ambientale causato dal massimo utilizzo di autoveicoli obsoleti ed inquinanti.

La Direttiva 24 aprile 2024, n. 1275, comunemente nota come “Direttiva Case Green”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L dell’8 maggio 2024, è un pilastro del Green Deal europeo e sottolinea l’importanza della promozione della mobilità green. In questo contesto, anche gli edifici – e non solo la tipologia di mezzi utilizzati - assumono un ruolo cruciale, non solo offrendo infrastrutture adeguate alla ricarica dei veicoli elettrici, ma anche supportando la mobilità su due...