Chi acquista nel 2023 non risponde per il 2021

La domanda

Nel febbraio 2023 ho acquistato un appartamento in un condominio. Nel 2021, i condòmini votarono all’unanimità alcuni interventi di riqualificazione agevolati con il superbonus del 110% e il bonus facciate (90 per cento). Questi interventi non sono mai stati eseguiti perché la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata superbonus) è rimasta bloccata in Comune e non sono state individuate ditte disponibili all’esecuzione dei lavori. A giugno 2023, lo studio di ingegneria che ha curato tutte le pratiche propedeutiche allo svolgimento dei lavori ha inviato fattura al condominio. A oggi, la fattura risulta non pagata. Subentrando al precedente proprietario, devo accollarmi l’onere o - considerato che l’obbligazione è sorta nel 2021, quando io non ero ancora proprietario - deve farsene carico l’ex condomino che mi ha venduto l’immobile?