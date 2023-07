Chi paga la sostituzione delle ringhiere del terrazzo che funge da copertura di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda La domanda

In seguito ai lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di un terrazzo di proprietà esclusiva, che funge da copertura dell'intero condominio, si sono resi necessari lavori di manutenzione delle ringhiere. Queste spese (compresa quella dell'eventuale sostituzione) spettano al condominio o al condomino proprietario?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 24 luglio

Nell’ambito della ripartizione delle spese per il rifacimento di un lastrico solare o di una terrazza di proprietà esclusiva che svolge la funzione di copertura alle unità immobiliari sottostanti (ripartizione che vede un terzo di costi gravanti sul lastrico e due terzi gravanti sulle unità citate), non tutti i manufatti rientrano in questa suddivisione. La giurisprudenza, infatti, da tempo ha stabilito che tutto ciò che non sia funzionale ...