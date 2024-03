Cila ancora aperta a fine 2023: bonus 75% anche per gli infissi

La domanda

Ho effettuato lavori di ristrutturazione, nel corso del 2022 e 2023, in un appartamento in condominio. Volevo fruire del bonus barriere architettoniche per la sostituzione degli infissi. Poiché ho ancora la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) aperta e un disabile accertato nel nucleo familiare, potrei, alla luce del Dl 212/2023, fruire ancora del bonus per gli infissi? Preciso che, in base alla stessa Cila, ho già effettuato lavori per abbattimento barriere architettoniche per un importo di circa 30mila euro.