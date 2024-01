Da dividere per millesimi i costi del nuovo impianto citofonico

La domanda Nel nostro condominio è stato accettato il preventivo per il rifacimento completo dell’impianto videocitofonico. L’amministratore intende dividere la spesa in parti uguali, sostenendo che tutti ne fanno lo stesso uso, tranne che per l’apparecchio interno, la cui spesa, in base alla tipologia scelta dai singoli condòmini, è personale. Trattandosi del rifacimento di un bene comune, la suddivisione della spesa dev’essere fatta in base ai millesimi di proprietà oppure è corretto quanto affermato dall’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

In riferimento alla ripartizione delle spese per l’impianto dei citofoni, è necessario distinguere fra l’apparecchio interno, videocitofono, e l’apparecchio esterno, compresi i cavi fino alle singole proprietà esclusive. Mentre per quanto concerne il videocitofono installato nelle unità immobiliari si può affermare che si tratta di un bene di proprietà individuale...