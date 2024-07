Delibere e riforma Cartabia: impugnazioni e mediazioni più difficili

La domanda L’assemblea del mio condominio ha assunto una delibera riguardante l’uso del cortile comune che anche a parere del legale a cui mi sono rivolto appariva viziata, talché mi sono deciso, per il vero dopo un pò di tempo, a conferirgli il mandato per impugnarla. È stata depositata l’istanza di mediazione, ma mi sorge il dubbio da quando decorreranno i termini, semmai, per procedere poi davanti al giudice, qualora la mediazione non andasse a buon fine.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° luglio 2024

Le regole dettate dal Dlgs 28/10 in tema di mediazione, il cui procedimento in materia condominiale deve essere radicato prima di andare davanti ad un giudice, si innestano nella specifica disciplina prevista per l’impugnazione delle delibere assembleari di cui all’articolo 1137 Codice civile il quale dispone che contro di esse è data possibilità al condomino assente...