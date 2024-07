Diritto di delega ampio in vista dell’assemblea

La domanda Il regolamento di tipo contrattuale del condominio in cui vivo dispone che «ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell’assemblea da un altro condomino o parente o affine fino al sesto grado o coniuge, con delega scritta». Ho diritto a presentarmi in assemblea insieme con il mio avvocato, oppure qualcuno può opporsi e chiederne l’allontanamento dalla sede in cui si svolge l’assemblea? In alternativa, posso dare la delega al mio avvocato?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° luglio 2024

L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), stabilisce che ogni condomino può delegare per iscritto un suo rappresentante che intervenga all’assemblea condominiale. Si tratta, pertanto, di una regola piuttosto ampia, che non pone particolari limiti al potere di conferire la ...