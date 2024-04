I 40 anni de L’Esperto Risponde: attestazione spese, sempre visionabili le carte originali

La domanda Vorrei sapere se la visione dei documenti giustificativi di spesa può essere soddisfatta da parte dell’amministratore condominiale con l’invio della documentazione tramite Pec (posta elettronica certificata) o se il condomino ha il diritto di vedere personalmente le “pezze giustificative” originali.

L’esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 aprile 2024

L’articolo 1130-bis del Codice civile dispone che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Ciascun condomino, dunque, ha il diritto di accesso alla documentazione condominiale in questione nell’una, nell’altra o in...