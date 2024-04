I 40 anni de L’Esperto Risponde: colonnine per auto elettriche, le quote di ammortamento

La domanda Secondo l’agenzia delle Entrate (risposta a interpello 497 del 22 ottobre 2020), le infrastrutture di ricarica, acquistate da un’azienda o da un professionista, per veicoli elettrici utilizzati nello svolgimento delle proprie attività, rientrano fra i beni strumentali ammortizzabili in base all’articolo 102 del Tuir, Dpr 917/1986. Con quali coefficienti di ammortamento possono essere dedotte? Potrebbero essere trattate come gli impianti fotovoltaici, con un coefficiente del 9 per cento (sugli impianti qualificati come mobili) e del 4 per cento (su quelli qualificati come beni immobili), come da circolare 36/E/2013? Altrimenti, a quale altra categoria potrebbero essere equiparate?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 aprile 2024

A oggi, l’agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni specifiche in merito, pur evidenziando che le colonnine di ricarica rientrano fra i beni strumentali ammortizzabili. Si ritiene, ad ogni modo, che la colonnina di ricarica sia ammortizzabile con l’aliquota degli impianti (come un impianto elettrico) e non con quella del 9 per cento, che è propria degli impianti...