I 40 anni de L’Esperto Risponde: la procedura per l’accollo delle spese dei lavori

La domanda Vorrei conoscere le corrette formalità da seguire affinché in un condominio possano essere riconosciute le spese sostenute per l’accollo del costo lavori in capo a uno o più condòmini. Che cosa deve risultare nel verbale assembleare e che cosa dev’essere trasmesso all’agenzia delle Entrate? Quali adempimenti devono osservare gli amministratori di condominio e le imprese?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 marzo 2024

L’articolo 119, comma 9-bis, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate in presenza del 50% degli intervenuti e di un terzo del valore dell’edificio. Con tali condizioni ...