I costi per l’antenna comune gravano su tutti i condòmini

La domanda Un condominio è provvisto di antenna terrestre e satellitare. In caso di guasto di quest’ultima, il condomino che non la usa, e che non ha neppure il decoder, è obbligato a partecipare ai costi di riparazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 dicembre

La risposta è affermativa, nel senso che la riparazione dell’impianto satellitare compete pure al condomino che non lo utilizzi. Difatti, l’antenna tv e l’impianto satellitare esistenti in un condominio costituiscono, salvo titolo contrario, beni comuni in base all’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, per il quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari...