Il mandato dell’amministratore che subentra nell’esercizio

La domanda In un condominio l’esercizio dura dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. A febbraio 2023 è stato nominato un nuovo amministratore, e vorrei sapere qual è la scadenza del suo mandato: a febbraio 2025 o al termine del secondo esercizio, cioè 30 giugno 2024?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 dicembre 2024

Pur con una non chiara esposizione, subito però chiarita dalla dottrina formatasi immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge 220/2012, di riforma del condominio, l’articolo 1129 del Codice civile dispone che l’incarico dell’amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per un uguale periodo di un anno, il che esclude che la durata debba...