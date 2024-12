La domanda Successivamente all’acquisto di un immobile, ho realizzato sulla terrazza annessa, di mia proprietà, una tettoia in legno, per la quale avevo ottenuto l’autorizzazione paesaggistica dal Comune. Il regolamento condominiale prevede tuttavia che non possa essere intrapresa dai singoli condòmini, senza l’approvazione di tutti i comproprietari, alcuna opera esterna che modifichi l’architettura e l’estetica del fabbricato. Vorrei quindi capire se la realizzazione della tettoia è vincolata anche all’autorizzazione del condominio, e se gli altri condòmini possono porre limiti e vincoli alla mia proprietà esclusiva.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 2 dicembre 2024

L’autorizzazione conseguita dal lettore per l’edificazione della tettoia non limita in alcun modo i diritti dei terzi (cioè dei condòmini). In particolare, l’autorizzazione non esclude il “diritto soggettivo” degli altri condòmini di contestare la violazione del regolamento condominiale contrattuale, qualora esso richieda l’assenso da parte di tutti i comproprietari...