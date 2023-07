Impianto a gas: il rifacimento porta con sé il bonus mobili di Marco Zandonà









Il rifacimento dell’impianto del gas in un appartamento condominiale (non c’è sostituzione di calderina) basta per accedere al bonus mobili? Si precisa che i lavori e l’acquisto dei mobili sono effettuati nel 2023.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 17 luglio

Le spese sostenute per il rifacimento dell’impianto a gas di un’abitazione, posseduta da una persona fisica, rientrano fra quelle cui si applica la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia (sia come manutenzione straordinaria sia come intervento diretto a evitare infortuni domestici), sempre che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale “parlante”, ...