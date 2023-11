L’escussione del moroso deve precedere il decreto ingiuntivo

La domanda

In un condominio, per inerzia dell’amministratore e tacita accondiscendenza dell’assemblea, da anni non si procede al pignoramento immobiliare nei confronti di alcuni morosi, che hanno così accumulato debiti consistenti. A fronte di questi debiti, risultano esposizioni del condominio verso alcuni fornitori. Possono, questi ultimi, ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediato e diretto a carico del condominio, senza dimostrare di avere prima agito per escutere i beni dei morosi, come previsto dall’articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile? I condòmini in regola con i pagamenti possono opporsi validamente alla richiesta dell’amministratore di ripartire a loro carico i costi di un decreto ingiuntivo ricevuto da un fornitore, che non ha preventivamente chiesto i nomi dei morosi e pignorato i loro beni?